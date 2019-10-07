Haberler » Güncel » Haber

Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi.

07.10.2019 16:14Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtildi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'e Savunma Bakanı Sergey Soygu'nun eşlik ettiği, Sibirya ormanında gezerek vakit geçiren Putin'in, mantar topladığı, arazi aracıyla tur attığı da duyuruldu. Dağa tırmandığı da belirtilen Putin'in, zirveden manzarayı ve Yenisey Nehri'ni izlediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
---------------------------
-Putin ve Soygu'nun gezisinden görüntüler
-Putin'in ormanda gezmesi
-Detaylar



Vladimir Putin, Sibirya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:02 Yalova'da sahte içki operasyonu
21:00 Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında
21:00 Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı
20:55 Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
20:55 "Sırbistan bizim için dost, Balkanlar'da barış ve istikrar için ise kilit ülkedir"
20:55 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
20:53 Avusturya'da "iklim değişikliği"ne karşı işgal eylemleri