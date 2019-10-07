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Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdiRusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi.

07.10.2019 17:03
Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi
Rusya, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtildi
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'e Savunma Bakanı Sergey Soygu'nun eşlik ettiği, Sibirya ormanında gezerek vakit geçiren Putin'in, mantar topladığı, arazi aracıyla tur attığı da duyuruldu. Dağa tırmandığı da belirtilen Putin'in, zirveden manzarayı ve Yenisey Nehri'ni izlediği belirtildi.
Putin, doğum gününü sibirya'da geçirdi

Vladimir Putin, Sibirya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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