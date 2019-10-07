Haberler » Güncel » Haber

- Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor

- Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyorMOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya'ya gitti.

07.10.2019 11:26
- Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününü akraba ve dostlarıyla geçirmek için Sibirya'ya gitti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum günü için Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanına gitti. Bugün 67 yaşına giren Putin, doğum gününün Pazar gününü Sibirya ormanlarında geçirdi. Putin'in ormanlardaki doğa gezisine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti. Putin ve Şoygu yürüyüş yapıp bitkileri inceledi ve mantar topladı. Putin ve Şoygu ormanlık alanların bazı kısımlarında arazi aracıyla gezip Putin dağların zirvesine çıktıktan sonra göl ve doğa manzarasını izledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz yıl yine doğum gününde Sibirya'ya gitmiş burada balık tutarak doğum gününü geçirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in doğum gününü bugün de dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya'da geçireceğini açıkladı.
- Putin doğum gününü Sibirya'da geçiriyor

Vladimir Putin, Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:39 Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı
18:39 KARDEMİR'den spor ve kültüre destek
18:38 ABD'li senatörlerden Türkiye'ye "yaptırım" tehdidi
18:38 Tarihi Sinop Cezaevi'nde restorasyon çalışmaları başlayacak
18:38 Şehir plancılarına turizm eğitimi
18:37 Dha yurt bülteni - 17
18:36 İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu