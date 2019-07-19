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Putin'e börek gönderen Bursalı usta, kargonun ulaşmasını bekliyor

400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek amacıyla ıspanaklı börek gönderen Bursalı börek ustası Hasan Acar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kargonun ulaşmadığını söylemesi üzerine "Kargo Rusya'ya varmış.

19.07.2019 11:15 Putin
400 savunma sistemini Türkiye'ye teslim etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etmek amacıyla ıspanaklı börek gönderen Bursalı börek ustası Hasan Acar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kargonun ulaşmadığını söylemesi üzerine "Kargo Rusya'ya varmış. Umarım börekler en kısa zamanda ellerine ulaşır" dedi.
Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren börek ustası Hasan Acar, Rusya'dan satın alınan S- 400 savunma sisteminin teslimatının başlamasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçtiğimiz günlerde ıspanaklı börek gönderdi. Acar'ın teşekkür amacıyla gönderdiği böreğin dün Rus gazeteciler tarafından sorulduğu Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durumdan memnuniyet duyacaklarını ancak kargonun henüz ulaşmadığını söyledi.
Kremlin'den gelen börek açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği börek ustası Hasan Acar, Peskov'un açıklamasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Araya 15 Temmuz girdiği için bir gün aksama oldu. Bugün itibariyle kargonun Moskova'da olduğunu görüyoruz. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklaması vardı. Büyük yankı uyandırdı. Kargonun kendilerine ulaşmadığını söyledi. Kendileri de sabırsızlanıyorlar. Böreğin tadına bakacaklarını ümit ediyorum. Bakamasa da Türkiye'ye geldiğinde kendilerine sıcak börek ikram etmeyi arzuluyorum. Ülkemiz için savunma sanayiyle ilgili önemli bir çalışmaydı. Teşekkür için börek göndermek istedim. Nihayetinde hedefime ulaştım. İnşallah börek de hedefine ulaşır, tekrar bir paylaşım yaparlar" dedi.
Böreklerin en kısa sürede Kremlin Sarayı'na ulaşması gerektiğini belirten Acar, "Başka bir hediye olması halinde rahatlıkla gönderebilirdim ama gıda olduğu için biraz endişeye düştüm. Rusya'daki gazetecilerin sorusu üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böreklerin ulaşmadığını belirtmiş. Kargodan takip ettiğim kadarıyla şu an böreğimiz Rusya'da" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Hasan Acar, Rusya, Güncel

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