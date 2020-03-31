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- Putin'e eşlik eden başhekimde korona virüs tespit edildi

- Putin'e eşlik eden başhekimde korona virüs tespit edildi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da ziyaret ettiği korona virüs hastanesinin başhekiminde korona virüs tespit edildi.

31.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:13
- Putin'e eşlik eden başhekimde korona virüs tespit edildi
MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova 'da ziyaret ettiği korona virüs hastanesinin başhekiminde korona virüs tespit edildi.
Çin'de ortaya çıkan tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta Moskova'da korona virüs hastanesini ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu. Putin'in 24 Mart'ta gerçekleştirdiği ziyarette kendisine eşlik eden ve bilgiler aktaran Başhekim Denis Protsenko'ya yapılan korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Putin ile Protsenko arasında ziyaret sırasında mesafe olmaksızın temaslar olmuş hem Putin hem Başhekim Protsenko, hastane incelemesinde maske kullanmamıştı. Yetkililer, Putin'in yakın temas kurduğu Protsenko'nun tedavi altına alındığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yaptığı açıklamada Putin'e sürekli olarak korona virüs testleri yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
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- Putin’e eşlik eden başhekimde korona virüs tespit edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Moskova, Güncel

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- Putin'e eşlik eden başhekimde korona virüs tespit edildi
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