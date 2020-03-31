Putin'e hastane gezdiren Başhekim'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Kremlin, Putin'e düzenli olarak test yapıldığını ve her şeyin normal olduğunu açıkladı
31.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:59
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova 'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Rus devlet kanalı Rossiya-24'e göre Başhekim Protsenko'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Rus devlet kanalı Rossiya-24'e göre Başhekim Protsenko'nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Moskova, Dünya