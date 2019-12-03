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Putin elektronik cihazlarda Rus yazılımını zorunlu kılan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde Rus yazılımı barındırmayan elektronik cihazların satışının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

03.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:05Putin elektronik cihazlarda Rus yazılımını zorunlu kılan yasayı imzaladı

Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde Rus yazılımı barındırmayan elektronik cihazların satışının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Rus ajansı TASS'a göre, 21 Kasım'da Rusya parlamentosunda onaylanan yasa tasarısı Rus yazılımı barındırmayan akıllı telefon, bilgisayar veya akıllı televizyonlar gibi elektronik cihazların satışının yasaklanmasını öngörüyordu. Söz konusu yasa tasarısı Putin tarafından imzalanırken, karar uluslararası teknoloji şirketlerinin tepkisine yol açtı. Aralarında Google, Apple, Samsung, Huawei, Dell, IBM ve LG'nin bulunduğu birçok teknoloji şirketi Kremlin'e gönderdikleri mektupta, elektronik cihazlarda Rus yazılımı zorunluluğunun "elektronik tüketimi ve yazılım piyasası iş aktivitelerinde düşüşe" yol açabileceği uyarısını yaptılar.

Bunun yanında parlamentoda, söz konusu yasaya karşı gelinmesi durumunda uygulanabilecek yaptırımlar sunuldu. Bu kapsamda, yasaya uymayan kişilere 30 bin ile 50 bin ruble (2,700-4,480 lira) ve şirketlere de 50 bin ile 200 bin ruble (4,480-17,926 lira) aralığında para cezası verilmesi öngörülüyor.

Rus yazılımı yüklü olmayan telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazların Rusya'da satışını yasaklayan yasa 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girecek.



Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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