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Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

21.10.2019 14:40Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Netanyahu ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak doğum gününü kutladığı belirtildi. Bugün 70 yaşına giren İsrail Başbakanı ile görüşen Putin, "Size refah, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. Putin ayrıca Netanyahu'nun hem İsrail'de hem de İsrail dışında güçlü bir karaktere sahip olduğunu belirterek, "Rusya'da ilişkilerimize güçlü destek katan bir lider olarak tanınıyorsunuz. Karşılıklı fayda sağlayan bu ilişkilere büyük katkı sağlıyorsunuz. Bölgesel anlamda güvenlik ve istikrar adına Rus ve İsrail adına bu diyaloğun sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Basın Servisi gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin Suriye ile ilgili değerlendirmelerde de bulunduğunu belirtirken, bu görüşme hakkında detaylı bilgi verilmedi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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