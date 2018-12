Putin, Erdoğan ile Sık Görüşmesinin Nedenini Açıkladı

02 Aralık 2018 Pazar 01:19



MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye 'deki durumu çözmeye yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyalog için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi.Putin, Arjantin 'in başkenti Buenos Aires 'te G-20 Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında Rus gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesinin nedeniyle ilgili bir soru üzerine Putin, "Suriye'deki durumun çözümü için dahil, görüşmek ve konuşmak için her türlü imkanı kullanıyoruz. Anayasa komitesinin oluşturulmasını kastediyorum. Çalışma çok hassas ve büyük sabır gerektiriyor. Gerçekten bunu hayata geçiriyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Çok dikkatli ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması meselesini ele alırken, çeşitli pozisyonları ve bakış açılarını hesaba katmak gerektiğini vurgulayan Putin, "İranlı ortaklarımızın da pozisyonunu dikkate almamız gerekiyor. Elbette Şam 'ın konumunu almadan hareket etmeye devam edemeyiz. Bu yüzden zor ve farklı doğrultuda olan işler. Ama bu çalışma devam ediyor ve elbette ki sürekli müzakere gerektiriyor." şeklinde konuştu. İdlib 'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rus lider, "İdlib'deki durum bizi de endişelendiriyor. Türk ortaklarımızın orada tamamen başarılı olamadığını görüyoruz, ama çalışıyorlar. Onların, silahsızlandırılmış bir bölge yaratmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Özel kuvvetlerimiz ve savunma bakanlarımızın en kısa sürede bu meseleyi çözeceğini umuyoruz." dedi. Ukrayna 'daki sıkıyönetime eleştiriUkrayna'da ilan edilen sıkıyönetim kararıyla ilgili eleştirilerde bulunan Putin, "Ukrayna'da daha büyük olaylarda hiç kimse sıkıyönetim ilan etmedi. Şimdi seçimlerin arifesinde illa ki bunun yapılması gerekiyor. Niçin? Vatandaşların hak ve özgürlüklerini sınırlamak ve ülkede siyasi faaliyetleri sınırlamak için." diye konuştu.Putin, Ukrayna yönetiminin 10 ayrı bölgede sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi böldüğünü de öne sürdü.-Veliaht Prens bin Selman ile görüşme Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğünü belirten Putin, bin Selman'ın Türkiye 'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak zaten G-20 Zirvesi'nin ilk bölümünde açıklama yaptığını hatırlattı.Suudi Arabistan ile Rusya'nın petrol üretimi konusundaki anlaşmasını da değerlendiren Putin, "Anlaşmayı uzatmak için bir anlaşmamız var. Hacimler hakkında son bir karar yok. Fakat bunu Suudi Arabistan ile birlikte yapacağız." dedi.