Haberler » Güncel » Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor - Haber

Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, "Suriye ordusunun ağır kayıpları var" ifadelerini kullandı.

05.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:21

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik görüşme başladı. Basına kapalı gerçekleşecek görüşme öncesi basın mensuplarının karşısına geçen iki lider, kısa bir açıklamada bulundu. İlk olarak söz alan Putin, " ordusunun ağır kayıpları var" ifadelerini kullandı.

"SURİYE ORDUSUNDA CİDDİ KAYIPLAR VAR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Hiçbir kimse Türk askerlerinin orada bulunduğunu bilmiyordu. Suriye ordusunda ciddi kayıplar var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIMIZ KARARLAR BÖLGEYİ RAHATLATACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Bugün alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat Perşembe günü İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan askerlerimize Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 34 Mehmetçik şehit oldu. Olay sonrasında Rusya tarafından yapılan ilk açıklamada Türkiye'nin askerlerinin yeriyle ilgili Rusya'ya bilgi verilmediği söylendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu açıklamaları yalanlayarak Rusya'ya bilgi verildiğini aktardı.

Son Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladıSon Dakika: 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

PutinPutin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası

Putin ve ErdoğanPutin ve Erdoğan'ın görüşmede tercih ettikleri kravatların rengi neyi ifade ediyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı

İdlib kimin elinde? İdlib önemi ne? İdlib son durum!İdlib kimin elinde? İdlib önemi ne? İdlib son durum!

İdlib nerede? İdlib Türkiyeİdlib nerede? İdlib Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta?

Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Bahar Kalkanı Harekatı ne zaman başladı? Bahar Kalkanı Operasyonu anlamı ne?Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Bahar Kalkanı Harekatı ne zaman başladı? Bahar Kalkanı Operasyonu anlamı ne?

Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Güncel


5.03.2020 15:38:19