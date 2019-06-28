Putin Financial Times'a konuştu: Liberalizm hükümsüz hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Japonya 'nın Osaka kentinde başlayan G20 zirvesi öncesi, Financial Times gazetesine verdiği röportajda liberalizmin "hükümsüz hale geldiğini " söyledi.

Rusya lideri, onyıllardır Batı demokrasilerinin temelini oluşturan ideolojinin, "amacının ötesinde yaşadığını" savundu.

Putin, Avrupa ve Amerika'da popülizmin yükselişini övdü ve çokkültürlülük gibi fikirlerin artık "savunulabilir" olmadığını iddia etti.

Vladimir Putin, dünya liderlerinin Japonya'da ticaret ve güvenlik konusunda görüşmelere başladığı sırada yayımlanan söyleşisine "Liberaller kimseye bir şey dikte edemiyor" diye konuştu.

Liberalizmin, "nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarlarıyla" çatıştığını savunan Putin, çok sayıda mültecinin Almanya 'ya yerleşmesine izin veren Almanya Başbakanı Angela Merkel 'i hedef aldı.

Putin "Bu liberal fikir, hiçbir şey yapılmasının gerekmediğini varsayıyor. Göçmenler hesap vermeden öldürebilir, yağmayabilir çünkü göçmen olarak hakları korumalıdır." diye konuştu.

66 yaşındaki Rusya lideri, ABD Başkanı Donald Trump 'ı da seçmenlerle temas kurabilen "yetenekli bir insan" diye tanımladı.

Ancak Putin aynı zamanda, Amerika'nın tek taraflı davranışlarının, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşından ve İran ile Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimden kısmen suçlu olduğunu vurguladı.

Ancak AB Konseyi Başkanı Donald Tusk , Putin'in sözlerine karşı çıktı ve liberalizm konusundaki fikirlerine "hiç katılmadığını" söyledi.

Tusk "Liberal demokrasinin hükümsüz hale geldiğini iddia etmek, özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının hükümsüz hale geldiğini söylemektir. Bence gerçekten hükümsüz hale gelen, bazen etkinmiş gibi gözükseler de otoriterlik, lider kültleri, oligarkların yönetimidir." dedi.