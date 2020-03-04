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Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.

04.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:48

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" denildi.

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Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

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Kaynak: AA


4.03.2020 21:51:34