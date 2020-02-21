Putin, Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib 'deki durumu görüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi'ni topladığını bildirdi.
Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı" değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı'nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.
SAAT 18.00'DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.