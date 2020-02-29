Rus medyası, Putin'in inkar etmesine rağmen İdlib'deki hain saldırıyı üstlendi

İdlib 'de 33 vatan evladının şehit edilmesinin yankıları sürerken Rus basını "Saldırıda Rus uçakları yer almadı" açıklamasını yapan Rusya Savunma Bakanlığı'nı zora sokacak bir iddia ortaya attı. Rus basınında çıkan haberlerde İdlib'de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı Rus savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği yazıldı.

İNGİLİZ GAZETESİ DE RUSLARI İŞARET ETTİ

Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçik'in şehit olmasıyla sonuçlanan kalleş saldırıyla ilgili soru işaretleri henüz cevap bulmuş değil. İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan The Guardian, Türk askerine yönelik saldırıyı Rusların düzenlediğini iddia etti.

RUS MEDYASI "BİZ DÜŞÜRDÜK" DİYOR

İngilizlerin bu iddiasının ardından Rus basınında da benzer haberler yer aldı. Ülke medyası, Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısına Rus savaş uçaklarının katıldığını yazdı.