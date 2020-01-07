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Putin'i tebessüm ettiren görüntü

Rusya'da katedraldeki Noel kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebessüm ettirdi.

07.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:40 Putin'i tebessüm ettiren görüntü

'da katedraldeki kutlaması sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Peterburg'taki Transfiguration (Başkalaşım) Katedrali'nde düzenlenen Noel kutlamasına katıldı. Katedraldeki kutlama sırasında küçük bir çocuğun yanındaki arkadaşının başını okşaması Putin'i tebessüm ettirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Ayrıca Putin, 1952'de bu kilisede vaftiz edilmişti.

Ortodokslar 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Noel'i kutluyor. Rus ordu kanalı Zvezda, katedralde Putin'in de katıldığı Noel kutlamasının görüntülerini yayınladı.

Görüntü Dökümü

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-Küçük çocuğun arkadaşının başını okşaması

-Putin'in tebessüm etmesi

-Katedraldeki kutlamadan detaylar



Vladimir Putin, Rusya, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

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