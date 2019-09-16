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Putin: "İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe vericidir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı -Toplantıya katılanlardan görüntüler -Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

16.09.2019 19:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı
-Toplantıya katılanlardan görüntüler
-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin açılışında konuştu. (4)
Putin: "Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye'nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür"
Putin: "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum endişe vericidir. Oradaki güvenlik sorunları Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir."
Putin: "İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe vericidir"
Putin: "Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de kalıcı çözümün temellerini attı"
Putin:

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, İran, Güncel

Kaynak: AA

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