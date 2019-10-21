Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

Türkiye'nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi için ABD'ye verdiği süre dolarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşecek. Yarın gerçekleştirilecek görüşme öncesi Türkiye ile Suriye arasında diyalog çağrısını yineleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Diyaloğun Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" dedi; tarafların anlaşması için bu mutabakatın değiştirilmesi gerekirse de bunu destekleyeceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye liderliklerinin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı'nda birtakım değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini söyledi.

"DİYALOGU DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Lavrov, Bulgaristanlı mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile Moskova'da düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, "Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız" dedi.

"Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" diye devam eden Lavrov, şunları söyledi: "Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz."

Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki harekatı sonucunda yabancı militanların tutulduğu 12 cezaevi ile sekiz sığınmacı kampının korumasız kaldığını da sözlerine ekledi.

Sergey Lavrov

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.