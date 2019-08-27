Haberler» Dünya» Haber

Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı.

27.08.2019 22:30 Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan yeni nesil Rus savaş uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Günübirlik çalışma ziyareti için gittiği başkent Moskova'da, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Erdoğan, organizasyonu lider fuarlardan biri olarak gördüğünü belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle


Vladimir Putin, Moskova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
23:10   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:53   Rusya'da geniş alandaki çalı yangını paniğe neden oldu
22:38   Yavru Afrika fillerinin doğadan alınarak hayvanat bahçelerine satılması yasaklandı
22:32   Wafa: israil, gazze şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
22:30   Danimarkalı eski göç bakanından mültecilere çağrı: Ülkenizdeki tehditler bittiyse geri dönün
22:30   BM, Libya açıklarında bir teknenin batması sonucu kaybolan 40 kişinin hayatından endişeli
22:30   Putin ile Erdoğan Moskova'daki fuarda yeni nesil Rus savaş uçağını inceledi