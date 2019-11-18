Haberler » Güncel » Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü - Haber

Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna ve Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

18.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:52Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ve 'deki son gelişmeleri görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 9 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu "Normandiya Dörtlüsü" zirvesi öncesinde Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Putin'in, Macron'u, Rusya'nın Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini bugün Ukrayna'ya teslim etmesiyle ilgili bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinin, Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ivme kazandırması gerektiğinin altı çizilmiştir." denildi.
Açıklamaya göre, iki liderin, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlamasının önemini de teyit ettikleri görüşmede, bölgedeki terör tehdidine yönelik mücadelede Rus ve Fransız savunma bakanlıklarının eş güdümlü çalışmalarının da devam etmesi konusunda uzlaşıldı.
Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan "Normandiya Dörtlüsü" zirvesinin 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi bekleniyor.

Vladimir Putin, Ukrayna, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:49 Ailesi ile tartışıp, 4'üncü kattan atlayan üniversiteli öldü
23:48 Kır bahçesindeki yangın hasara yolaçtı
23:44 Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı görmüyoruz
23:44 "3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri" sahiplerini buldu
23:42 ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'i sevindirdi
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:49:55