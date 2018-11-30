30 Kasım 2018, 20:46
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Putin ile Suudi Prens'ten Samimi Sohbet

Putin ile Suudi Prens

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Putin ve Veliaht Prens Selman arasındaki samimiyet dikkat çekti. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te devam eden G20 zirvesindeki oturum öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Veliaht Prens ve Rusya Devlet Başkanı arasındaki samimi tokalaşma ise dikkat çekti.

(İHA) Muhammed Bin Selman,Arjantin,Vladimir Putin
30 Kasım 2018 Cuma 20:46