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Putin ile Zelenskiy Normandiya zirvesi öncesi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesi öncesi telefonda görüştü.

25.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:40Putin ile Zelenskiy Normandiya zirvesi öncesi görüştü
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesi öncesi telefonda görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Rusya'nın, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini Ukrayna'ya teslim etmesi konusunun ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz temini ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi meselesinin ayrıntılı şekilde ele alındığı kaydedildi.
Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin Normandiya dörtlüsü (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) liderler zirvesi, 9 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Vladimir Putin, Normandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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