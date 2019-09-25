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Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ısmarladığı dondurma Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç edilecek. Putin, söz konusu dondurmayı Rusya'nın en iyisi olarak ifade etmişti.

25.09.2019 10:54

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği Korenovskiy Süt Fabrikası'nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi. Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3,8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

MAKS-2019'DA DONDURMA ISMARLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.

Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Güncel

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