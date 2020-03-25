Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandı - Haberler

Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti.

25.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:25
Putin'in koronavirüslü hastayla konuştuğu anların görüntüsü yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavisinin gerçekleştiği hastaneyi ziyaret etti. Putin'in burada koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu anların görüntüleri paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği Moskova'da bulunan Kommunarka Hastanesini ziyaret etti. Putin'in virüse karşı özel kıyafetler giydiği görüntülenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Putin'in koronavirüs teşhisi konulan bir hasta ile konuştuğu görüldü. Öte yandan, Vladimir Putin'in hasta ile arasındaki mesafeyi koruması da dikkat çekti.

Rusya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 658'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Putin'in hasta ile konuşması

-Sarı koruyucu kıyafet giyen Putin

-Detaylar


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini... - Haber 19:47: Bakan Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda... - Haber 19:47: FLAŞ - Haber 19:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldı - Haber 19:47: Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber