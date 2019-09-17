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Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in 37 yaşındaki manevi kızı Ksenia Sobchak kendi düğününde striptiz yaptı. Rusya'daki bazı televizyon kanallarında da yayınlanan görüntü kısa bir süre sonra internetten silindi.

17.09.2019 19:18

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in 37 yaşındaki manevi kızı Ksenia Sobchak kendi düğününde striptiz yaparak yine bir skandala imza attı. Ksenia daha önce de yatakta cinsel organını Hitlerin kitabı ile örttüğü bir fotoğraf paylaşarak gündeme gelmişti.

Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak şimdi de Moskova'da basına kapalı gerçekleşen düğününde yaptığı striptizle gündeme geldi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Ksenia, bir anda üzerindeki paltoyu çıkararak dans etmeye başladı. Bazı davetliler bu dansa eşlik ederken; damadın anne ve babası Yuriy Bogomolov ve Olga Ulyanova, pasta kesimini beklemeden düğünden ayrıldı.

Putin'in siyasi kariyerini başlatan isim olarak bilinen Hukuk Profesörü Anatoly Sobchak'ın kızı olan Ksenia'nın Putin ile yakın ilişkisi olduğu biliniyor.

Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı

Ksenia Sobchak, Vladimir Putin, Rusya, Magazin, Yaşam, Dünya, Güncel

YORUMLAR(6)
YASİR:Kız yolunu seçmiş
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ASABİ:MÜSLÜMAN, HIRİSTİYAN , YAHUDİ , ATEİST İNANSANIZDA İNANMASANIZDA KABUL ETMEKTE ZORLANDIĞINIZ REDEDEMİYECEĞİNİZ BİR GERÇEK VAR O DA ÖLÜM SONRASINDA NE OLACAK BİLİYORMUSUNUZ? YOK HAYIR BENDE BİLMİYORUM SİZ HİÇ MERAK ETTİNİZMİ? NEREDEN GELDİK NEREYE GİDECEĞİZ TAM BİR MUAMMA O KAPIDAN İÇERİ GİRİP GERİ DÖNEN HİÇ OLMADI BİLİNMEZLİĞE GİDEN BİR YOL BU HAYAT DENEN KARGAŞA BUNLARI DÜŞÜNMEMİZE PEK FIRSAT VERMİYOR DÜNYA MALINA FAZLA MEYİL ETMEYİN SİZE BU KISA ZAMAN SÜRESİNDE PEK FAYDASI YOK
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BERDUŞ:ruslarda normal . dikkat çekmek için herşeyi yaparlar gelin kızımız bunuda başarmış
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ADINIZI YAZIN:YUH YANİ
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