Haberler » Güncel » Putin'in nükleer çantası ilk kez görüntülendi - Haber

Putin'in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.

09.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:00Putin'in nükleer çantası ilk kez görüntülendi
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.

Sovyetler Birliği döneminde kullanılan Vladimir Putin döneminde geliştirilen nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan çantanın görüntüsü Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Zvezda'da yayınlandı.

Birçok Sovyet liderinin kullandığı, Rusya'nın ilk Başbakan'ı Boris Yeltsin'den sonra Putin'in de yanından ayırmadığı nükleer çantanın gizemi gün yüzüne çıktı. Zvezda TV'de yayınlanan bir programda askeri uzman Aleksey Egorov sır dolu çantanın görüntülerini yayınladı. Programda çanta detaylarıyla incelenirken çantanın tarihsel süreci de ele alındı. Askeri uzman çantanın Sovyetler Birliği döneminde 'Kazbek' adıyla kullanıldığı buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Çantanın Putin'in devlet başkanlığına seçilmesinden sonra geliştirilmeye başlanıldığı ifade edilirken çantaya 'Çeget' isminin verildiği aktarıldı. Askeri uzman çantanın çalışma sistemini anlatarak bir flash bellek aracılığıyla daha önce oluşturulan savaş talimatının kodlarının stratejik silahların komuta merkezine iletildiği ve nükleer başlıklı balistik füzelerin bu komut ile birlikte ateşlenebileceği ifade edildi.

Televizyon programında nükleer savaş talimatı verilen çantanın yanı sıra 2 çantanın daha bulunduğu bu çantaların ise bilgisayar bağlantıları ile doğrudan komuta merkezleri ile bağlantıya geçtiği aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu çantayı hemen hemen her yurtdışı seyahatinde ve Rusya'nın uzak noktalarındaki toplantılarında yanında götürüyor. Televizyon programında çantayı taşıyan kişinin ise bu çanta üzerinde uzmanlaşmış bir asker olduğu belirtiliyor.

Çantanın 2 önemli düğmesinin bulunduğu bu düğmelerden beyaz olanına basıldığı zaman özel kodların stratejik füze merkezlerine gönderildiği ve doğrudan talimatın gerçekleştiği ifade edildi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, TV, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:12:24