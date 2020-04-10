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Putin: "İnsanlı uzay uçuş programlarının geliştirilmesi önceliğimiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede uzay sektöründe insanlı uçuş programlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:38
Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede uzay sektöründe insanlı uçuş programlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Putin, video konferans yoluyla Rusya'nın uzay sektörü yetkililerini topladı.
Uzay sektörünün önemine işaret eden Putin, "İnsanlı uzay uçuş programlarının geliştirilmesi koşulsuz önceliğimizdir. Bu, Rusya'nın uzay alanının güçlü yanıdır. Burada liderliğimizi korumamız gerekiyor." dedi.
Yeni nesil uzay ulaşım sistemlerinin de geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Yeni insanlı gemi uçuş testlerinin 2023 yılında Vostoçniy Uzay Üssü'nde yapılması planlanıyor. Rusya'nın fırlatma ile ilgili küresel piyasadaki pozisyonlarını güçlendirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Güçlü ve süper güçlü füzeler için belirlenen zaman içinde Vostoçniy Uzay Üssü'nde altyapının oluşturulmasının önemine dikkati çeken Putin, füze uçuş testlerinin 2023 ve 2028'te yapılmasının planlandığını ifade etti.
ABD'den uzay araştırmalarını destekleme kararı
ABD Başkanı Donald Trump, uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların özel kullanımına izin veren kararnameyi imzalamıştı.
"Uzay Kaynaklarının Çıkarılması ve Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Desteği Teşvik" başlığını taşıyan 6 Nisan tarihli Başkanlık Kararnamesi, Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngörüyor.
Kararnameyle böylece uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca tasarruf edilebilmesinin önü açılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Güncel
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