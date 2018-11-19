Putin, İstanbul'da

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:44



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.Putin'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Türk ve Rus ilgililer karşıladı.Putin, apronda kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.