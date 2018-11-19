Putin İstanbul'dan Ayrıldı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, İstanbul
'da katıldığı programın ardından akşam saatlerinde Türkiye
'den ayrıldı. Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'ne 17.45 sıralarında gelen Putin, Rusya Devlet Başkanlığı'na ait özel uçakla ile İstanbul'dan hareket etti. Putin'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'ın yanı sıra Türk ve Rus yetkililer uğurladı.
Türkiye,Vladimir Putin,İstanbul
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:31