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Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının ortak tatbikatını denetledi.

09.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'de Rus donanmalarının ortak tatbikatını denetledi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus Karadeniz ve Kuzey donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti. Putin, Kalibr seyir füze ve Kinjal süpersonik hava balistik füze atışlarını izledi.
Su-30 ve Su-24 savaş uçakları ile Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı tatbikata, 30'dan fazla savaş gemisi, 40'tan fazla insansız hava aracı ve bir denizaltı katıldı.
Putin, Karadeniz'de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Vladimir Putin, Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA


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