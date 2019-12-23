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Putin, kırım köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtı

Putin, Kırım Köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtıVIDEO YOKRusya, (DHA) ? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sen Petersburg ile Sivastopol arasında hizmet verecek olan demiryolu birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü'nü demiryolu trafiğine açtı.

23.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:23
Putin, Köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtı
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, (DHA) ? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sen Petersburg ile Sivastopol arasında hizmet verecek olan demiryolu birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü'nü demiryolu trafiğine açtı.
Kırım Köprüsü'ndeki açılış törenine trenle gelen, bir ara makinist kabininde seyahat eden Putin törende konuşma yaptı. Kırım Köprüsü demiryolu projesinin aslında 145 yıl önce tasarlandığını ve projenin 3 defa durduğunu ifade eden putin, köprünün sadece Rusya genelinde değil Avrupa'nın en büyük köprüsü olduğunu vurguladı. Putin, Kırım Köprüsü üzerinde gelecek yıl 14 milyon insanın seyahat edeceğini belirtti.
Putin, kırım köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtı

Vladimir Putin, Rusya, Kırım, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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