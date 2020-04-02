Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin ay sonuna kadar uzatılması kararı verdi.

02.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:16
Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinlerin ay sonuna kadar uzatılması kararı verdi.
Putin, televizyon kanallarından halka hitabında, Rusya'da daha önce uygulanan idari izinlerin salgınla mücadelede olumlu yönde zaman kazandırdığına dikkati çekti.
Uzmanların dünyadaki salgın seviyesinin Rusya dahil henüz en üst noktasına gelmediğini düşündüğünü belirten Putin, "Bu bağlamda, maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izin süresini ay sonuna kadar yani 30 Nisan'a kadar uzatmaya karar verdim." dedi.
Rusya'nın farklı nüfus yoğunluklarına sahip çok büyük bir ülke olduğunu söyleyen Putin, Moskova dahil federasyonun diğer bölgelerinde de Kovid-19'un insanlar için çok ciddi tehdit yarattığını, önlemlere rağmen durumun düzeltilemediği yerler olduğunu ifade etti.
Salgının gidişatına göre ek kararlar alacaklarını ve eğer durum izin verirse izin günlerinin sayısını kısıtlama yönünde değişiklik yapacaklarını kaydeden Putin, önceden olduğu gibi devlet idaresinin, sürekli üretim yapan işletmelerin, temel ihtiyaç malzemesi satan mağazaların ve tüm yaşam destek hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.
Putin, hafta sonuna kadar federasyon bölgeleri yöneticilerine verilen ilave yetkilerle salgına karşı ek önlemler alınacağını anlattı.
Putin, geçen hafta Kovid-19 kapsamında ülkede çalışanların, maaşlarının kesilmemesi şartıyla 28 Mart'tan 5 Nisan'a kadar idari izinli sayılması kararı almıştı.

Rusya'da bugün 771 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 548'e çıkmış, 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle de ölü sayısı 30'a ulaşmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Putin, Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinleri 30 Nisan'a kadar uzattı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini... - Haber 19:43: Adıyaman'da yollar göle döndü - Haber 19:43: Kocaeli'de eylem ve yürüyüşlere virüs yasağı - Haber 19:42: Bilim insanlarından Beyaz Saray'a "Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir" uyarısı - Haber 19:41: MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber