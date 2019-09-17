Putin, Kur'an'dan ayetle barış çağrısında bulundu

Üçlü Zirve kapsamında Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak barış çağrısında bulundu.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen üç lider, önemli açıklamalarda bulundu.

YEMEN KRİZİNE KUR'AN'DAN AYETLİ ÖRNEK

Açıklamaları sırasında, Suudi Arabistan'da tesislere yapılan saldırının toplantıda gündeme gelmediğini ancak Yemen'de insani dram ve felaket yaşandığını dile getiren Putin, Kur'an-ı Kerim'den ayet alıntılayarak bu krizin çözümü ile ilgili öneride bulundu.

"ALLAH'IN SÖZLERİNİ HATIRLAYINIZ"

Putin, "Krizin çözümü için tüm taraflar arasında bir çözüm üretilmesi gerekir. Mesela bunu da Müslüman ülke olan Türkiye'de bulunurken Kur'an'dan atıfta bulunmak istiyorum: 'Allah'ın sözlerini hatırlayınız, siz düşmansınız ama Allah sizin gönüllerinizi barıştırdı ve sizi dost yaptı.' Sizi bölen konular arka planda olmalıdır. Manevi yakınlık ön plana çıkmalıdır. Şiddetin kabul edilmezliği konusunda Kur'an'da sözler var." diye konuştu.