14.06.2019 14:29
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BBC

Putin'le buluşabilmek için sahte hasta raporu alan Ornella Muti'ye 6 ay hapis

Putin

İtalyan aktris Ornella Muti, Rusya lideri Vladimir Putin'in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için sahte "hasta" raporu alarak tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

İtalyan aktris Ornella Muti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için "sahte hasta raporu" alarak tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle dolandırıcılıktan suçlu bulundu. 6 ay hapis cezasına çarptırılan Muti, tiyatroya 30 bin euro tazminat ödemezse hapse girebilir.

64 yaşındaki oyuncu, Aralık 2010'da Pordenone kentindeki Verdi Tiyatrosu'ndaki bir gösterisini hasta olduğunu öne sürerek iptal etmişti.

Muti'nin, tiyatro yönetimine sunduğu doktor raporunda "akut nefes borusu iltihabı" geçirdiği ve ateş, öksürük ve ses kısıklığı nedeniyle sesini kullanmasının sakıncalı olduğu belirtiliyor, 5 gün istirahat öngörülüyordu.

Ancak bir süre sonra ortaya çıkan fotoğraflar, Muti'nin o tarihlerde hasta yatağında değil Rusya'da bir davette olduğunu ortaya çıkardı. Muti, St Petersburg'da düzenlenen bir bağış gecesi yemeğinde Vladimir Putin ve ABD'li aktör Kevin Costner'ın da olduğu bir masada görülüyordu.

Muti'ye 24 bin euro ödeme yapan Verdi Tiyatrosu, kayıplarının tazmin edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

'Tazminatı ödeyecek param yok' diyor

İlk aşamada mahkeme 2015'te Muti'ye 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi. Muti'nin 30 bin euro tazminat ödemesi halinde hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.

Temyiz aşamasında ise Muti'ye verilen ceza 6 ay hapis ve 500 euro para cezası olarak değiştirildi.

İtalyan yargı sistemindeki nihai karar mercii olan Yargıtay da dün bu karara onay verdi.

Yargıtay kararıyla Ornella Muti nitelikli sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunmaktan nihai mahkumiyet aldı. Muti'nin hapis cezasının ertelenebilmesi için 30 bin euro'luk tazminatı ödemesi gerekiyor.

Muti daha önce yaptığı açıklamalarda bu tazminatı ödeyecek parasının olmadığını iddia etmişti.

BBC
Rusya Federasyonu, Ornella Muti, Vladimir Putin, Dünya

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