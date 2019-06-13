13.06.2019 18:40
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Putin, Modi ile bir araya geldi

Putin, Modi ile bir araya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Dönem başkanlığını Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yaptığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı'ndan Vladimir Putin'in Modi'ye ithafen hazırladığı mesaj yayınlandı. Mesajda Putin, Modi'yi öncelikle yakın zamanda yapılan seçimleri kazanarak yeni döneme başladığı için tebrik etti.
"GEÇTİĞİMİZ YILLAR İÇERİSİNDE MUAZZAM ANLAŞMALAR YAPTIK" Putin mesajının devamında Modi'ye ithafen, "Sayın Başbakan, geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkelerarası ilişkilerimizi yükseltecek muazzam anlaşmalar yaptık. Bu ilişkiler sizin kişisel çabanızda ve Rusya- Hindistan ilişkilerini geliştirmeye olan ilginizle istikrarlı bir şekilde arttı" ifadelerini kullandı.
PUTİN'DEN MODİ'YE DAVET Modi ile yapacak daha çok işleri olduğunu ve bu sebeple ikili gündemlerinin yoğun olduğunun altını çizen Putin, mesajının sonunda Modi'yi Eylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek olan Doğu Ekonomi Forumu'na (Eastern Economic Forum) davet etti. Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakanı katılıyor. Zirvede Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katılıyor
(İHA)
Kaynak: İHA
Şanghay İşbirliği Örgütü, Hindistan, Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güncel

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