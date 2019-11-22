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Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını söyledi.

22.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:52Putin: NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması girişimlerinden endişeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyduklarını söyledi.
Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, NATO ve ABD'nin askeri faaliyetlerini değerlendirdi.
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) bozmasıyla silah kontrol mekanizmasına darbe vurduğunu belirten Putin, "INF'deki füze modellerinin dünyanın çeşitli yerlerinde konuşlandırılması yönündeki tehditler gerilimi arttırdı." yorumunda bulundu.
Putin, NATO'nun ülkesinin sınırları yakınlarında askeri siyasi altyapısını güçlendirdiğine dikkati çekerek, "NATO'nun, askeri alanında uzayı kullanması yönündeki girişimlerinden endişe duyuyoruz. Bu koşullarda uluslararası alandaki değişiklikleri analiz ederek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda askeri alandaki potansiyelimizi geliştirmek bizim için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Uzayın hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Güncel

Kaynak: AA

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