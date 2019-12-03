Haberler » Güncel » Putin: 'NATO'nun basmakalıp düşünce şekliyle etkin kararlar alınamaz' - Haber

Putin: "NATO'nun basmakalıp düşünce şekliyle etkin kararlar alınamaz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin kendileri için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil." dedi.

03.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:30Putin:
Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin kendileri için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, "NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil." dedi.
Putin, Rus donanmasının kalkınmasına yönelik Soçi kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-NATO ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu anımsatan Putin, "Bugün artık Sovyetler Birliği yok, ancak NATO hem varlığının sürdürüyor hem gelişiyor." ifadesini kullandı.
Putin, kurulduğunda 12 üyeden oluşan NATO'nun bugün 29 üyeden oluştuğuna dikkati çekerek, "NATO'ya üye ülkelerin savunma harcamaları, tüm dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70'ine tekabül ediyor. NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi, Rusya için ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." diye konuştu.
NATO'nun "çağın gerisinde" kaldığını savunan Putin, şöyle konuştu:
"NATO'nun son yıllardaki basmakalıp düşünce şekli, hızla değişen, modern dünyada etkin kararlar almak için iyi bir araç değil. NATO ile terörle mücadele, silah kontrolü ve yerel silahlı çatışmalar gibi konular dahil çeşitli iş birlikleri yapmaya yönelik arzumuzu çok defa dile getirdik fakat Rusya'nın çıkarlarına karşı hareket ettikleri için 2008'den sonra iş birliğimiz aşamalı şekilde durdu."

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
20:12 İstanbul sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı- 2 - Haber
20:12 Hakkari uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
19:27 Trump-Macron görüşmesine damga vuran soru: Siz teröristleri geri istiyor musunuz? - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:21:11