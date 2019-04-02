02 Nisan 2019, 13:19
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Putin Netanyahu ile Moskova'da Görüşecek

Putin Netanyahu ile Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Moskova'da görüşeceğini bildirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada, 4 Nisan'da Netanyahu'nun Moskova'ya kısa bir çalışma ziyareti için geleceğini belirterek, "Netanyahu, Putin ile 4 Nisan'da kısa ve hızlı bir görüşme gerçekleştirecek." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki son durumu ele almıştı. İsrail, Moskova, Vladimir Putin, Güncel
Kaynak: AA