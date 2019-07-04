04.07.2019 16:25
Haberler» Güncel» Haber

Putin, Papa Francis ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşme yapmak üzere Vatikan'a geldi. Papa Francis ile görüşme gerçekleştiren Putin'in, İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de görüşmesi bekleniyor. Liderlerin Rus-İtalyan işbirliğini siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda olduğu gibi uluslararası meselelerde de tartışması bekleniyor.
(İHA) Putin, Papa Francis ile görüştü
Kaynak: İHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:08   SPOR Boluspor, genç kaleciyi renklerine bağladı
17:08   DHA DIŞ - KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ailesinden 'anıt mezar' tepkisi
17:08   Saç ekiminin mevsimi olur mu?
17:07   Bakan Pakdemirli: Modern sulama için 300 milyon hibe ödemesi yapacağız
17:07   İMEAK Deniz Ticaret Odası, ekonomi ve sektör basını ile buluştu
17:05   Balıkçı tekneleri denetleniyor
17:05   Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı