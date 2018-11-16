Putin: "Petrolün 70 Dolar Olması Bizim İçin Uygun"

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Singapur
'da ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi. Putin, Pence'in Trump
'ın G20'de kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu belirttiğini aktardı.
Güneydoğu Asya
Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi ve Doğu Asya zirvesi (EAS) için Singapur'a giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Birçok görüşme yaptık, neredeyse tüm partnerlerle; Japonya
başbakanıyla, Kuzey Kore
devlet konseyi başkanıyla, Singapur ve Güney Kore
devlet başkanıyla görüştük. ABD Başkan Yardımcısı (Mike Pence) ile de şimdi ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdik. Genel anlamda neredeyse tüm katılımcılarla…" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in haberine göre Putin, Arjantin
'de 1 Aralık
'ta yapılacak G20 zirvesi çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump
'la görüşmeye hazır olduklarını, Pence'in ABD tarafının da bu görüşmeye hazırlandığını doğruladığını kaydetti.
Putin şunları söyledi: " Paris
'te görüşmeye hazırdık, ancak Fransa
hükümetinin organize ettiği böyle büyük bir etkinliğe engel olmak istemedik. 90 devlet ve hükümet başkanı vardı. Böyle bir ortamda tam kapsamlı bir çalışma organize etmek çok zor. Buenos Aires
'te görüşmek için anlaştık, biz kendi açımızdan hazırız. Paris'teki görüşmede Trump'la güvenlik, ekonominin geliştirilmesi, bölgesel problemleri ele almıştık. Pence ile de aynı şeyleri konuştuk."
Paris'te Trump'la küresel petrol piyasasındaki durumu da ele aldıklarını ekleyen Putin, varil başına 70 dolar petrol fiyatının Rusya için uygun olduğunu, Moskova
'nın OPEC ile ham petrol üretim miktarı konusunda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti. Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü nedeniyle büyük çapta bir etkinlik gerçekleştirilmişti.
Rusya Federasyonu,Amerika Birleşik Devletleri,Vladimir Putin