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Putin, ruhani ile görüştü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da bir araya geldi.

16.09.2019 18:29Putin, ruhani ile görüştü
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Görüşmede; Suriye'deki durum, ikili işbirliği ve İran Nükleer Programı için Ortak Kapsamlı Eylem Planı konuları ele alındı.

Heyetler arası görüşmeye; Rusya tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.



Vladimir Putin, Ankara, Rusya, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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