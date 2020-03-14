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Putin, Rusya'da siyasi sistemi değiştiren imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği tasarısını onayladı.

14.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:01
Putin, Rusya'da siyasi sistemi değiştiren imzayı attı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te devlet başkanı seçimlerinde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği tasarısını onayladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Vladimir Putin, Ekonomi

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