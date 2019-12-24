Putin: Rusya, dünyada sesten hızlı silaha sahip tek ülke, artık ABD'nin önüne geçtik

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına ülkenin savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, daha önce Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde INF Antlaşması ile yasaklanan kısa ve orta menzilli füze konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Putin konuşmasında, ''INF'de yasaklanan sınıftaki Amerikan füzelerinin başta Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine dağıtımını yakından takip etmek zorundayız. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, potansiyel askeri tehditleri analiz etmeli ve alınacak önlemleri belirlemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

AVANGARD'IN DURDURULAMADIĞINI YİNELEDİ

Rus Silahlı Kuvvetlerinin 2019'daki faaliyetinin özetleyen devlet Putin, bu dönemde birçok niteliksel ve sistemik değişikliğin gerçekleştiğini söyledi.

Modern silahlanmanın 'nükleer üçlü' içindeki payının % 82'ye ulaştığını belirten Putin, Avangard stratejik hipersonik füze sisteminin 'Stratejik Füze Gücü'ne teslimatına değindi.

Avangard sisteminin şu an mevcut ve yakın gelecekteki hiçbir savunma sistemi tarafından durdurulamayacağını söyleyen Putin, avangard için 'geleceğin silahı' ifadesini kullandı.

Rus lider ayrıca, yapay zeka ve robotik sistemlerin ordu içindeki kullanımını artırıldığına da değindi.

Putin, olası bir küresel istikrarsızlık durumunda, ordunun ülkenin güvenliğini garantiye alacak potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Rus askeri teçhizatının yabancı muadillerini geçmesi gerektiğini belirten Putin, ''Kazanmak istiyorsak, askeri teçhizatımız yabancı muadillerine göre daha iyi olmalı. Bu, devletin askeri teşkilatı meselesidir. Tüm bileşenler üzerinde çalışmalıyız'' dedi.

"RUSYA, AMERİKAYI GEÇTİK"

Deniz platformlarından fırlatılan hipersonik Zirkon füzesinin, kara tabanlı versiyonunu geliştirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Putin diğer büyük projelerle ilgili çalışmaları şöyle sıraladı;

''Sarmat gelişmiş verimli kıtalararası balistik füze, kara ve deniz tabanlı versiyonlarıyla Zirkon hipersonik füze, Poseidon kıtalararası insansız deniz denizaltı, Burevestnik küresel menzilli nükleer güçlü seyir füzesi ve diğer sistemler üzerindeki çalışmalarımız plana göre ilerliyor.''

Stratejik denge konusunda tarihte ilk kez benzersiz bir durumun yaşandığını belirten Putin, ''Rusya ilk kez son silah geliştirmede ABD'nin önüne geçti.'' dedi.

Putin Sovyetler dönemi yetişilemeyen ABD teknolojisi ve şimdiki durum ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Atom bombasını yapan ABD'ydi ve Sovyetler Birliği gerisinden geliyordu. Ayrıca fırlatma araçları, nükleer silah taşıyıcıları ve stratejik havacılık konusunda Sovyetler Birliği sadece yetişmeye çalışıyordu. İlk kıtalararası füzeler geliştirilmedi. Ama bugün benzersiz bir durum ortaya çıktı, onlar (ABD) bizi takip ediyor.

"TÜM BİRLİKLERE İSKENDER VERDİK"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, Rus kara birliklerinin tüm füze tugaylarının İskender taktik balistik füze sistemleriyle yeniden silahlandırıldığını söyledi.

Rus savunma bakanlığı yönetim kurulu toplantısında Putin'e beraberindeki yetkililere demeç veren Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetlerine bu dönemde 624 tank ve zırhlı muharebe aracı, 143 yeni savaş uçağı ve helikopter, 13 uzay aracı 1 denizaltı, 8 savaş gemisi, 17 tekne ve yardımcı gemi, dört kıyı savunma sistemi ve 10.000'den fazla gelişmiş iletişim aracı teslim edildi.