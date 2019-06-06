Putin: Rusya 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, son olarak 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından yenilenen ve 2021 yılında sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptığını duyurdu.

ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olduğunu söyleyen Ru Putin, uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunu ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildikleri için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını kaydetti.