Putin salgın nedeniyle, kendisine iktidarda kalma yolunu açan anayasa referandumunu erteledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kendisine bir dönem daha iktidarda kalma yolunu açacak olan 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari
25.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, kendisine bir dönem daha iktidarda kalma yolunu açacak olan 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, çalışanların gelecek hafta idari izinli sayılacağını ilan etti.
Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında Covid-19 ile ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu.
Putin, televizyon kanallarından yaptığı halka hitap konuşmasında Covid-19 ile ilgili ülkedeki önlemleri duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Dünya