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Putin, Sisi ile Libya'yı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya krizini görüştü.

10.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:30Putin, Sisi ile Libya'yı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Abdulfettah es-Sisi ile krizini görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Libya'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Vladimir Putin'in 8 Ocak'taki İstanbul ziyareti sırasında Rus ve Türk liderlerinin (Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) ortak açıklaması da dahil olmak üzere Libya'daki durumun tartışılmasına devam edildi." denildi.
Putin ve Sisi'nin Libya'daki krizin taraflar arasında siyasi diyalog kurarak barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabaları hızlandırma gereğini dile getirdiği kaydedilen açıklamada, görüşmede ayrıca Suriye meselesi ve diğer uluslararası konuların da ele alındığı ifade edildi.

Abdulfettah El Sisi, Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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