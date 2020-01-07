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Putin, Suriye'de Esed'le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şam'da Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.

07.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:20 Putin, Suriye'de Esed'le görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 'da Beşşar Esed ile görüştüğü bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Şam'a gittiğini söyledi.
Putin'in 'deki Rus birliklerinin komuta merkezini ziyaret ettiğini belirten Peskov, "Komuta merkezinde Putin'i Esed karşıladı. İki lider, ülkenin çeşitli bölgelerindeki duruma ilişkin askeri raporları dinledi." dedi.
Ziyarette heyetlerarası görüşmelerin de yapıldığını ifade eden Peskov, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.
Peskov, Putin'in Suriye'de bazı noktalara da ziyaret düzenleyeceğini sözlerine ekledi.

Vladimir Putin, Suriye, Şam, Güncel

Kaynak: AA

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