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Putin: "Suriye'de yerli silahların kullanımında deneyim elde ettik"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin ürettiği yeni silahları Suriye'de kullanarak deneyim elde ettiklerini söyledi.

09.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:06
Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savunma sanayisinin ürettiği yeni silahları Suriye 'de kullanarak deneyim elde ettiklerini söyledi.
Putin, yabancı devletlerle askeri-teknik iş birliği komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, savunma sanayilerinin geçen yıla ait çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Askeri-teknik iş birliği alanında uluslararası rekabetin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Putin, geçen yıl rakiplerin baskısına ve zor koşullara rağmen Rusya'nın başarılı olduğunu belirtti.
Bu alanda 2019 için belirlenen hedeflerin yüzde 2 üstüne çıktıklarını vurgulayan Putin, "Yurt dışına değeri toplam 15 milyar doların üstünde askeri ekipman sevk ettik. Sipariş portföyümüz bugün 55 milyar dolardan fazla. Yaklaşık 100 ülke ile iş birliğimiz söz konusu." dedi.
Afrika'ya 1 milyar dolarlık silah satış kontratı imzalandı
Geçen yıl yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nin askeri-teknik iş birliğine ivme kazandırdığına işaret eden Putin, Afrika ülkeleri ile askeri-teknik alanında yaklaşık 1 milyar dolarlık kontrat imzaladıklarını söyledi.
Rusya'nın yeni silahlarını Suriye'de test ettiğini de belirten Putin, "Suriye'de yerli silahların kullanımında deneyim elde ettik. Suriye'de parlak bir şekilde kendini gösteren yerli silahların savaş esnasında kullanımında elde edilen başarılı deneyim lehimize oynuyor. Etkinliği, keskinliği, güvenilirliği ve yeteneği küresel silah pazarındaki talebi belirleyen niteliklerdir. Rus askeri teçhizatının rekabet gücünün ve talebinin devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Suriye, Rusya, Güncel
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