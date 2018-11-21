Putin, Suudi Arabistan Prensi Selman ile Görüşecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:25

Rusya Devlet Başkanlığı, Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya gelebileceğini açıkladı. Peskov, muhtemel görüşmenin 30 Kasım 1 Aralık arasında Arjantin'de düzenlenecek olan G-20 Zirvesi sırasında olacağını belirtti. Sözcü Peskov, iki liderin petrol piyasasındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacağını söyledi. - MOSKOVA