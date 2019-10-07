Putin, tayga ormanlarını gezdi

Türkiye, Suriye'nin doğusuna büyük bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat için emri beklerken, Amerika Türkiye'nin Suriye sınırlarından çıkma kararı aldı. Suriye'de gündem hareketliyken Putin'in doğa gezisine çıkması dikkatlerden kaçmadı.

PUTİN DOĞADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, doğum günü öncesinde Sibirya'daki tayga ormanlarında zaman geçirdiği açıklandı. Putin'e Savunma Bakanı Sergey Şoygu eşlik etti.

DOĞUM GÜNÜNÜ SİBİRYA'DA GEÇİRECEK

Putin, 7 Ekim tarihi olan doğum gününü kutlamak için Sibirya'nın Yakutistan bölgesindeki Tayga ormanlık alanını tercih etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in doğum gününü dostları ve ailesiyle birlikte yine Sibirya'da geçireceğini duyurdu.

İşte Putin'in doğa gezisinden fotoğraflar;