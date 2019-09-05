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Putin, trump'a rusya'dan hipersonik silahlar almasını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'dan hipersonik silahlar almayı önerdiğini belirtti.

05.09.2019 16:53 Putin, trump'a rusya'dan hipersonik silahlar almasını önerdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'dan hipersonik silahlar almayı önerdiğini belirtti.

Rus lider, Osaka'da yapılan bir toplantıda, genel anlaşmalarda hipersonik füze sistemleri dahil olmak üzere modern Rus silahlarının nasıl hesaba katılacağı sorusunun gündeme getirildiğini söyledi.

Putin, Doğu Ekonomik Forumu'ndan yaptığı açıklamada, "Ben Donald'a isterse satabileceğimizi söyledim. ve böylece hemen hemen her şeyi dengeleyeceğiz. Kendilerinin de yakında üreteceklerini söylediler, yakın zamanda da üretirler. Biz zaten para harcadık, bir daha neden harcayalım ki. Güvenliğimize zarar gelmeyecek şekilde onlardan bir şey alabilir miyiz?" dedi.

Rus lider, Rusya'nın bu diyaloga hazır olduğunu, ancak Washington'dan henüz net bir cevap alamadığını vurguladı.

Rusya, dünyada hipersonik silahlara sahip olduğunu resmen açıklayan tek ülke. Şubat ayında Putin, avangard planlama askeri birliği ile stratejik bir füze sisteminin fırlatıldığını ve Zircon hipersonik gemi karşıtı denizcilik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.



Vladimir Putin, Donald Trump, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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